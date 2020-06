Vuelve la Liga: Medio partido para empezar

Son sólo cuarenta y cinco minutos, media dosis para regresar poco a poco a la actividad futbolística. Después de tres meses sin que un equipo español dispute un partido, la segunda parte del Rayo-Albacete (20:00, Movistar LaLiga) sirve para retomar la competición.

Se suspendió el 15 de diciembre por los gritos contra Roman Zozulya, el futbolista ucraniano que pasó por el Rayo sin llegar a debutar, repudiado por su afición. Esta segunda parte estaba condenada a ser una rareza, un espectáculo en una grada vacía como castigo para el equipo vallecano por los gritos de sus aficionados contra Zozulya. Pero el tiempo y la pandemia lo han convertido en uno más, un ensayo para los 39 días ininterrumpidos con fútbol. Al menos en los primeros quince días los partidos se jugarán en estadios desnudos.

Vuelve Zozulya a Vallecas sin lo que el árbitro consideró una amenaza. El partido se suspendió porque en el fondo de los «Bukaneros» se exhibió una pantalla con la leyenda «Evitar que un nazi vista la franja» y después todo el estadio gritó «Nazi el que no baile» y «Zozulya el que no baile». Motivo suficiente para que el árbitro, López Toca, escuchara la petición de los jugadores del Albacete y que suspendiera el partido.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero la opinión de Vallecas sobre Zozulya es inmutable. Al menos, el ucraniano ahora no tendrá dudas sobre si jugar o no el partido. La semana previa al encuentro se ofreció a quedarse en casa. Creía que su presencia en Vallecas podía alterar en exceso los ánimos de los aficionados. Fueron sus compañeros los que le convencieron para que viajara con ellos. Después, lo consultó con su familia y aceptó jugar en el que debía haber sido su estadio.

«Si voy, el ambiente va a ser peor y eso va a influir», decía Zozulya en los días previos. Pero viajó y durante todo el proceso, los casi seis meses que han pasado desde que el partido comenzó , sus compañeros le han mostrado el mismo apoyo que aquel día sobre el césped.

En febrero jugaron el partido de vuelta en Albacete los dos equipos sin que nada sucediera. El encuentro se declaró de alto riesgo, con un dispositivo policial superior al habitual, pero terminó sin incidentes dentro y fuera del Carlos Belmonte.

El partido comienza con empate a cero, como si no hubiera sucedido nada en los primeros 45 minutos. Como si tampoco hubiera pasado nada en los últimos seis meses. El resultado no se altera, aunque algunas cosas han cambiado incluso dentro de los dos equipos. En el banquillo del Albacete, por ejemplo, ya no se sienta Luis Miguel Ramis sino Lucas Alcaraz.

Eddy Silvestre, el jugador del Albacete, fue expulsado poco antes de la suspensión del partido y no podrá jugar. El Albacete empieza con 10 y ningún equipo podrá contar con los jugadores fichados en el mercado de invierno. Tampoco se podrán hacer los cinco cambios por equipo que se permiten en el regreso de la competición.