Tebas amenaza con concentrar a los futbolistas: “Si no dejan de ir a barbacoas”

“Espero no tener que llegar a ese extremo, pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección", dice Javier Tebas, el presidente de la Liga, en un encuentro con medios internacionales sobre la posibilidad de concentrar a los futbolistas.

Después de varios casos de jugadores que se han saltado el confinamiento, Tebas amenaza. Primero fueron varios futbolistas del Sevilla, que hicieron una barbacoa con amigos de la que publicaron fotos en las que se comprobaba que había más personas de las permitidas y no se guardaba la distancia de seguridad. Después fueron Jovic, Saponjic y Maksimovic, jugadores del Real Madrid, Atlético y Getafe, los que hicieron algo parecido. Y el último ha sido el barcelonista Semedo.

En el protocolo inicial de la Liga figuraba la posibilidad de concentrar a los futbolistas durante la competición, pero esa posibilidad fue descartada después de la fuerte oposición de la Liga.

Tebas quiere limitar las reuniones de los futbolistas y la entrada de medios en los estadios, pero sigue insistiendo en la posibilidad de que entren aficionados en los estadios. “Cuando pasen diez o quince días nos vamos a reunir con el Gobierno para que el público pueda volver a los estadios”, asegura el presidente de la Liga.