El US Open se disputará en las fechas previstas, con la duda de si Djokovic y Nadal acudirán

Varias de las mejores raquetas del circuito no lo tienen claro. Nadal dijo que «ahora» no le apetecía ir a Nueva York a jugar el US Open, y Zverev o Thiem también pusieron reticencias. Más contundente que ninguno fue Djokovic, presidente del consejo de jugadores y número uno del mundo: «El protocolo que impone es imposible de cumplir». Se refiere a las tan comentadas normas de seguridad: ir a la pista sólo con una persona (por tanto, por ejemplo, sin el fisio personal), prácticamente no salir del hotel, test cada dos o tres días... Pero el Grand Slam estadounidense va a seguir adelante, según confirmó de manera oficial el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y en las fechas previstas: del 31 de agosto al 13 de septiembre. “Reconocemos la tremenda responsabilidad de organizar uno de los primeros eventos deportivos mundiales en estos tiempos difíciles, y lo haremos de la manera más segura posible, mitigando todos los riesgos potenciales. Ahora podemos dar a los seguidores de todo el mundo la oportunidad de ver competir por un título del US Open a los mejores tenistas”, aseguró el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Tenis (USTA), Mike Dowse.

Las novedades serán que no habrá fase previa, que se reduce el cuadro de dobles, que será sin público y que el Masters 1.000 de Cincinnati se jugaría también en Nueva York desde el 17 de agosto. La actividad empezaría en el torneo de Washington (10 de agosto), para los chicos, y en Palermo y Charleston (3 de agosto) para las mujeres. La preocupación es importante y tenistas como Feliciano López, que además es el director del Mutua Madrid Open, han afirmado –lo hizo en «The Guardian»– que si no se reanuda la competición cree que la ATP podría «no sobrevivir».

Falta por ver si los tenistas cumplen la amenaza de no acudir al US Open. Patrick McEnroe, excapitán de la Davis, cree que irán, y dio un “palo” a Rafa y Nole: «Son cada vez más ricos y no hay que guiarse por sus opiniones, que están sesgadas». Djokovic había asegurado: «Lo normal sería empezar con la gira de tierra en septiembre». Pero por otro lado hay mucho en juego porque el serbio, Rafa y Federer están en la lucha histórica por ser el tenista con más Grand Slams de la historia. El suizo, que en agosto cumple 39 años, es primero con 20 trofeos, pero ya no jugará más hasta 2021 al volverse a operar de la rodilla derecha. Nadal es segundo con 19 y Djokovic, tercero con 17. Habrá que ver cómo está la situación en agosto, ya que ahora Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus. La ex número uno Simona Halep, según los medios de Rumanía, ha confirmado que no irá, que su intención es jugar sólo en Europa en este 2020.

El calendario después del Grand Slam estadounidense tendría a Madrid (13 de septiembre) y Roma (20) como paradas previas a Roland Garros (27 septiembre a 11 de octubre). A partir de ahí, seguiría como estaba previsto, aunque hay dudas sobre los torneos en Asia, con la culminación tanto en la Copa de Maestros y de Maestras en Londres y la final de la Copa Davis, en Madrid, en noviembre. Todo pendiente de la pandemia.