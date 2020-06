Las palabras del atleta Alejandro Gómez, diagnosticado con un tumor cerebral inoperable

El “Faro de Vigo” desveló una trágica noticia: Alejandro Gómez, de 53 años, un clásico del fondo español, tiene un tumor cerebral que no se puede operar. Gómez fue dos veces campeón de España de cross y estuvo en tres Juegos Olímpicos: Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96. Fue quinto en el maratón del Europeo de 1998 y sexto en el de 2002, y llegó a tener el récord de España de la mítica distancia. Según informa el medio gallego, lleva unos días ingresado en el hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo por la rápida evolución de la enfermedad, que lleva con una entereza envidiable. Explica “El Faro” que el atleta al que llamaban “Galgo de Zamáns” asegura no estar viviendo este momento con angustia y agradece mucho el apoyo que están suponiendo Paula, su pareja desde hace quince años; su familia, su grupo de fieles amigos; y Delfina Vicente, la psicóloga que le ha acompañado durante buena parte de su vida". “Me gustaría que la gente me recuerde como la buena persona que fui”, afirma Alejandro Gómez, que en los últimos años corria pruebas de canicross, al lado de perros.