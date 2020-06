La rajada del Leganés: “No es penalti a Messi, no hace falta ser árbitro para ver eso”

Javier Aguirre fue expulsado en los últimos minutos y fue Toni Amor, su segundo entrenador, el que habló después del encuentro. Y, con mucha educación, se quejó del árbitro en los micrófonos de Movistar, sobre todo por el polémico penalti que marcó Messi a los 70 minutos, que le hicieron a él mismo y que supuso la sentencia. “Para mí no es penalti. Es una acción de juego normal”, dice Amor. “Pero como el otro día hay una mano que nos cuesta un gol. Una veces pitan mano y otros no, unas veces pitan penalti y otros no... No nos hemos quejado de los árbitros en todo el año, no es quejarse, es que la gente lo vea. Es una jugada muy justa. Ese penalti a favor en el otro área no lo pitan, eso está claro”, continúa.

Después habló Roque Mesa y fue igual de contundente: “Lo he visto por la tele y no es. Y con 2-0 ya es más difícil. Es que no es, cuanto más veo la imagen... Es evidente. Cualquiera que lo vea es así, no hace falta ser árbitro. Son decisiones que te pueden marcar el partido, estábamos 1-0 y en cualquier jugada aislada podíamos empatar”.