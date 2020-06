El Alavés anula a una Real sin Champions

El Deportivo Alavés venció (2-0) a la Real Sociedad este jueves en la jornada 29 de LaLiga Santander celebrada en el estadio de Mendizorrotza, un paso casi definitivo para asegurar la permanencia y un serio golpe a la aspiración de Liga de Campeones de su vecino.

El derbi vasco lo decidió el tanto de Borja Sainz cerca de la hora de encuentro, en un pase a la espalda de la zaga visitante que tardó tres minutos en validar el VAR. El 2-0 de Aguirregabiria no llegó hasta el 96′, pero no sufrió el ‘Glorioso’. El Alavés venció así tras tres jornadas sin hacerlo y tras un feo regreso tras el parón por el coronavirus contra el Espanyol. En aquel estreno no estuvo ni Lucas Pérez ni Joselu y esta vez el Alavés fue otro.

Asier Garitano planeó una línea defensiva más adelantada de lo normal y una presión que impidió una posesión ofensiva de la Real. El cuadro donostiarra pasó desapercibido en ataque, sin noticias de Odegaard, y muy poco del resto. Duarte generó las primeras llegadas locales y a balón parado también inquietó el Alavés. La Real solo lo hizo con un centro de Januzaj que no supo rematar Oyarzabal y tuvo la posesión a muchos metros de la meta rival.

Tras el descanso, los de Imanol Alguacil quisieron atajar buscando una segunda jugada que tampoco llegó. El Alavés encontró la jugada del gol de Sainz y poco después tuvo un balón al palo de Lucas Pérez. En el descuento llegó el 2-0. Ni Portu ni Isak dieron remate a una Real que se marchó muy de vacío de Vitoria, y fuera de puestos de Liga de Campeones, tras la victoria el día anterior del Atlético de Madrid. No ha sentado bien el parón al juego de una Real que suma un punto de seis y recibe el domingo al Real Madrid.