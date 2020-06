El futbolista en paro que se quiere gastar 330.000 euros en un coche

View this post on Instagram

I januar satte jeg mig ned og fortalte min historie til en forfatter, som jeg turde være bundærlig overfor. Det tog os næsten to måneder, før vi var igennem det hele. Så meget er der sket på godt og ondt. Det var en vild, sjov og til tider også hård tur down memory lane, men heldigvis har den kunnet bruges til noget. Den har gjort mig klogere på, hvem jeg er, hvem jeg gerne vil være, og hvorfor tingene nogle gange er gået, som de er gået. Derfor ser jeg også frem til at dele min historie med verden. Tirsdag 5. november udkommer ‘Nicklas Bendtner – Begge sider’. Den kan allerede forudbestilles (find link i bio) og jeg håber I vil læse med fra start til slut 🙏🏻 Det er ikke altid den version af sandheden, som I troede at I kendte ud og ind ✌🏻 ✏️ @skyumpumpe 📕@politikensforlag 📸 @rasmuswengkarlsen