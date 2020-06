Con partidos al esprint, uno de los factores que va a decidir LaLiga son los horarios y la distancia entre los encuentros. Es decir, la posibilidad de descansar y recuperar entre las jornadas. Apenas hay tiempo para ningún equipo porque hay que terminar la temporada en un tiempo récord, por eso cada día ganado para poder relajarse y tomar aire es una pequeña victoria. Por tanto en el Real Madrid no entienden los horarios que ha publicado LaLiga para las jornadas 33 y 34, las primeras del mes de julio, la semana que viene.

Se juega uno de los partidos decisivos: el Barcelona recibe al Atlético de Madrid, pero lo hace el martes, último día de junio, a las 22:00 horas. El Real Madrid no juega hasta el jueves, contra el Getafe, también a las 22:00. En la siguiente jornada, sin embargo, el Real Madrid juega por primera vez antes que el Barcelona, pero a cambio, con mucho menos descanso. Ambos equipos disputan sus encuentros el domingo.

Es decir, que mientras el conjunto de Quique Setién ha podido descansar miércoles, jueves, viernes, sábado y gran parte del domingo; el Real Madrid acabará tarde el jueves y tiene viernes y sábado para descansar. El partido contra el Athletic es el domingo a las 14:00, por lo que debe ponerse las pilas rápidamente. El Barcelona no juega en Villarreal hasta el domingo a las 22:00. Es otra de las jornadas importantes ya que todo indica que LaLiga va a estar muy igualada y esos dos salidas a dos campos muy complicados pueden definir la clasificación, con ya pocas jornadas por disputarse.

Según anunciaba el diario Marca, el Real Madrid ha llamado a la organizadora de la competición para que le expliquen a qué se debe esa desigualdad a la hora de confeccionar las horas y los días para jugar. LaLiga va estableciendo las jornadas poco a poco, teniendo en cuenta el calor, pero no se sabe con qué criterio decide cuándo juega un equipo y cuándo lo hace otro. El Real Madrid comprueba que cada vez que se publican los horarios, se lleva una desagradable sorpresa. Al principio era que siempre ha jugado después del Barcelona y cuando por fin puede disputar su partido antes, resulta que es porque tiene mucho menos tiempo para recuperarse. Y encima en la salida más complicada, la de Bilbao.

Zidane no quiere que sus jugadores se distraigan ni que encuentren en los horarios un motivo para justificar alguna derrota si es que llega, por eso nunca ha protestado ni va a hacerlo acerca del calendario. Pero también sabe que tiene menos tiempo que el rival para preparar sus partidos y eso va en su contra. Frente a la Real Sociedad, Hazard no jugó ni un minuto y ayer llevó a cabo un entrenamiento especial. No por nada, sólo para que no se rompe. Modric sólo jugó los últimos minutos. A Zidane, este pelotón de encuentros le dificulta la preparación y le obliga a piruetas en las alineaciones. Y encima, con menos tiempo para descanso.