Polémica Real Sociedad-Real Madrid: Merino se queja de la actuación arbitral por el gol anulado a Januzaj

Mikel Merino jugó un gran partido, marcó el tanto de la Real y fue protagonista en el de Januzaj que no subió al marcador. Lanzó desde lejos el belga y el balón entró. Merino estaba en posición de fuera de juego, pero no participó en la jugada... ¿O sí? El árbitro entendió que interfería la visión de Courtois y por eso decidió anularlo. Después, habló “Nos estamos contentos por cómo ha sido”, dijo “Más que detalles, han sido puntos graves que han decidido el partido”, añadió en los micrófonos de Movistar. “Courtois tiene tiempo de sobra al ver el balón, estoy a cinco metros, pero no ha dudado en levantar el banderín. No sé si en el otro área hubiera sido lo mismo”, continuó el centrocampista mientras el portero del Madrid pasaba por allí y decía con la cabeza que sí le había molestado.

Gol de Januzaj

🔁 Si esta mal anulado

❤ Si esta bien anulado pic.twitter.com/ZQCStd9vj0 — Jugadores Promesas (@Laligaspain2) June 21, 2020