El colaborador del El Chiringuito, Edu Aguirre, ha preguntado a Zidane después del encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad. El periodista había tenido una dura polémica con Piqué, después de que este se quejara por los árbitros, el periodista le respondiese en Twitter y el jugador volviese a contestar, de malas maneras, de madrugada.

Después de que el Madrid se hiciera con el liderato, Aguirre ha preguntado a Zidane si lo molesta que se “deje caer” que los árbitros pueden ayudar al Real Madrid.

Zidane ha contestado con elegancia: “Lo que me molesta es que se habla sólo de una cosa de los árbitros. Hay un equipo, parece que no hemos hecho nada en el campo. Al final, lo que dicen no lo vamos a controlar. Ganamos en el campo y contra la Real lo hemos hecho de manera merecida. El resto, que digan lo que quieran”