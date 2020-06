Zidane, sobre Ramos, que ha superado a Koeman: “Es el mejor defensa del mundo”

Después de Benzema, en este Real Madrid no hay un goleador más fiable que Sergio Ramos. El capitán volvió a marcar en el Reale Arena, otro penalti, para alcanzar los veinte consecutivos sin fallo y convertirse en el defensa más anotador de la historia del campeonato por delante de Ronald Koeman. 68 tantos suma el sevillano por los 67 que hizo el rubio holandés del Barcelona.

Sergio ya se fue tocado con algunas molestias del partido ante el Eibar y ayer se tuvo que retirar también con un fuerte golpe en la rodilla tras una jugada con Isaak. «Ahora le duele mucho, pero creo que es sólo el golpe. Es la buena noticia», confesaba Zidane, que aprovechó la noche en San Sebastián para elogiar a su capitán y jugador franquicia. «No es que sea el mejor lanzador de penaltis del mundo, es que es el mejor defensa del mundo. Lo que está consiguiendo desde hace muchos años es impresionante. Tiene un carácter fenomenal, siempre quiere más y se lo transmite a todo el grupo», reconocía Zizou, feliz por haber recuperado el liderato, aunque algunos se empeñaran en hablar sólo del VAR. «Al final parece que no hemos hecho nada en el campo. Lo que puedo decir es lo de siempre, que hemos conseguido una victoria merecida y que hay un árbitro que hace su trabajo. Me gusta hablar de fútbol y no de otras cosas», reconocía.

El Real Madrid recuperó en Anoeta el liderato que perdió el 8 de marzo con la derrota en el Villamarín, justo antes de que el fútbol se detuviese por el coronavirus. Aquel día los blancos se dejaron el mando que habían conseguido en el Clásico y pasaron la cuarentena en la segunda posición a dos puntos del Barcelona. Ahora, a falta de ocho partidos para el final, vuelven a estar en lo más alto y a depender de sí mismos gracias a la diferencia de goles particular con los azulgrana. «No hemos conseguido nada todavía. Me gustó nuestra actitud, de querer ganar el partido», cerró Zizou.