“Una de las capitales maricas del mundo”, el comentario homófobo que le cuesta el trabajo

Thom Brennaman pensaba que su micrófono estaba cerrado y no se cortó un pelo. Habló de Kansas como “una de las capitales maricas del mundo”, en un comentario homófobo que oyó todo el mundo y que provocó una catarata de quejas que le han llevado al despido.

Thom Brennaman apologizes, leaves @reds broadcast after open-mic disaster tonight. pic.twitter.com/ZAFYKtJRRo — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) August 20, 2020

Rápidamente pidió perdón: “No sé si me voy a poner estos auriculares de nuevo. Quiero pedirle disculpas a los Reds, a mis jefes de Fox Sports Ohio, a los que firman mi cheque de pago, a las personas con las que trabajo y a cualquiera a quien haya ofendido aquí esta noche. Ese no es quién soy en realidad, ni nunca lo fui. Estoy muy apenado y les ruego por su perdón.

Pero Fox Sports no podía admitirlo ya en su parrilla: “El lenguaje utilizado fue aborrecible, inaceptable y no representativo de los valores de Fox Sports. En lo que se refiere al papel de Brennaman en Fox NFL, estamos avanzando con nuestro calendario de la NFL, que no lo incluirá”,