La victoria del Sevilla en la Europa League ha desatado multitud de reacciones en todos los ámbitos de la sociedad española. Las felicitaciones han sido unánimes, aunque ha habido más de uno que no tenía muy claro qué competición es la que había ganado el equipo de Julen Lopetegui. Si Rafa Hernando, del Partido Popular, había felicitado a los sevillistas por la victoria en la Recopa, un ex futbolista como Iván Campo fue todavía más lejos. El ex jugador del Real Madrid, entre otros equipos, felicitó al Sevilla por haber ganado la “Champions League”. Tal cual. “Muchas felicidades al @SevillaFC CAMPEÓN DE LA @ChampionsLeague Impresionante”, tuiteó el central. Hay que recordar que el título supone la sexta Europa League del club andaluz.