La UEFA se plantea mantener el formato de final a ocho

Mantener el formato de final a ocho es una posibilidad para la UEFA. Una complicada por cuestiones económicas y de calendario, pero una posibilidad, según las palabras del presidente del máximo organismo futbolístico europeo, Aleksander Ceferin en una entrevista concedida a Associated Press.

“Tengo que decir que este sistema a un partido me parece más interesante que el otro sistema de ida y vuelta”, asegura el presidente de la UEFA. “Es una de las cosas interesantes que nos ha traído esta pandemia. Nos vimos obligados a recurrir a un sistema como éste, tuvimos que jugar de esta manera, pero al final hemos visto que es un sistema muy interesante”, añade.

“Ahora es muy complicado ubicar una final a ocho en el calendario, pero vemos que la gente quiere partidos emocionantes y a un partido los dos equipos quieren ganar, tanto en Liga de Campeones como en Liga Europa”, afirma Ceferin. “Así que es algo a considerar en el futuro. Tendremos que hablar seriamente en septiembre o en octubre”, dice.

La cuestión económica puede ser un problema, porque hay menos partidos, pero se le puede dar la vuelta a esa idea. “Aunque sean menos partidos el valor puede ser más alto si está bien promocionado. He visto a mis amigos del fútbol y de fuera del fútbol que me han llamado y me han escrito diciendo que estaban verdaderamente emocionados con este sistema. Sin demasiadas tácticas”, reconoce.

“Estás en el centro de atención de todo el mundo durante una semana y eso puede ser fantástico, pero tenemos que verlo”, reconoce. “El calendario es muy complicado, los futbolistas juegan 365 días al año, así que tenemos que ver cómo lo hacemos si lo hacemos”, agrega.

“Pero insisto, pienso que es un formato interesante, en el que antes no habíamos pensado y que ahora está en nuestras cabezas. Así que empezaremos a hablar de ello cuando nos veamos”.