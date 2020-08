Crisis Barça: el primer jugador importante al que Koeman ya ha comunicado que no cuenta con él

El Barcelona vuelve a los entrenamientos el 31 de agosto, pero su nuevo entrenador, Ronald Koeman, no para desde que fue presentado la semana pasada. Si lo primero que hizo fue reunirse con Messi para decirle que contaba con él, aunque el argentino no lo tiene claro y se ve “más fuera que dentro”, lo que mantiene en ascuas al barcelonismo, la ronda de contactos continúa y según adelanta “RAC1″ Luis Suárez ha sido el siguiente y el preparador holandés le ha dicho que no quiere que siga el próximo curso, ya que no entra en sus planes. Es un bombazo, aunque esperado, porque el uruguayo es una de las “vacas sagradas” del vestuario, pero una de las labores que tiene Koeman es buscar la regeneración de un grupo envejecido que parecía haber perdido el hambre.

Suárez, de 33 años, cumple contrato en 2021 y ahora tendrá que negociar una salida, pues su cláusula de rescisión es de 200 millones, cantidad que es imposible que nadie pague. El atacante ha disputado 283 partidos con el Barça y ha marcado 198 goles y repartido 109 asistencias. Es uno de los grandes amigos de Messi, además de su vecino.