La frase clave de Messi a Guardiola para irse del Barcelona

Messi se quiere ir y ya habría hablado con Guardiola y le habría dicho una frase clave: “El dinero no será una traba. Quiero jugar en el City”. Según la periodista Verónica Brunati, “la clave está en que el Barça esté dispuesto a negociar. Messi no se va del Barcelona por dinero. Messi quiere un club y un proyecto deportivo para seguir compitiendo y ser escuchado y protegido. Y hoy no lo encuentra en Barcelona”.

Quisieron hablar con Bartomeu, “pero no lo consiguieron, por eso tomaron una determinación tan drástica: se encontraron sin interlocutor.