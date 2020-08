“En primer lugar, creo que es increíble lo que muchos en los Estados Unidos están haciendo en sus deportes”, ha dicho Hamilton en una videoconferencia.

El piloto es uno de los deportistas más involucrados en la lucha contra el racismo y luego prosigue su reflexión: “Pero eso es en Estados Unidos y no sé realmente si hacerlo aquí tendrá algún efecto en particular. Estamos en Bélgica, no en los Estados Unidos”.

Él lideró que casi todos los pilotos se arrodillasen y puede liderar un parón. Pero se lo toma con precaución: “Estoy con ellos (los atletas estadounideneses), tratando de hacer lo que puedo aquí”.

Y algo puede pasar: “Realmente no sé cómo, pero seguiré hablando con la Fórmula Uno para ver qué más podemos hacer para seguir creando conciencia y seguir ayudar a impulsar la justicia racial”, dice.

No está claro, pero como el otros deportes, podría parar la Fórmula 1, aunque el calendario está más apretado que nunca-