La pregunta de Leticia Dolera por Messi que provoca decenas de comentarios

Hay a quien la información deportiva no le importa nada y consigue no enterarse de lo que sucede, lo que, por otra parte, no es nada sencilla porque el deporte aparece en todos lados y a todas horas.

La actriz, directora y escritora Leticia Dolera parece ser una de ellas. O bien estaba siendo irónica. El caso es que alteró las redes con su pregunta

¿Pero qué ha pasado con Messi? — Leticia Dolera 🔻 (@LeticiaDolera) August 26, 2020

Las respuestas van de quien comprende su pregunta, quien la adora, quien se lo explica y quien se mete con ella por hechos pasado y creen que toca recordárselos