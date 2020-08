El tenis mundial vive tiempos convulsos. A las puertas del Abierto de Estados Unidos, el circuito masculino se encuentra dividido. Novak Djokovic, presidente del Consejo de Jugadores desde 2016, pretende crear una asociación independiente que defienda mejor los intereses de los jugadores, sobre todo de aquellos con el ranking más bajo. El otro bando lo lideran Roger Federer y Rafa Nadal, partidarios de una unión con la WTA.

El movimiento de Djokovic ha contado con el apoyo de numerosos jugadores del “top 100″ y ha desatado la alarma en todo el circuito. Los seis grandes organismos mundiales del tenis -WTA, ITF, Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open- se han sumado a un comunicado de la ATP en que se reclama unidad. “El éxito del ATP Tour se ha basado siempre en una colaboración igualitaria entre jugadores y torneos (...) identificamos los desafíos que nuestros miembros afrontan en las circunstancias actuales, pero a día de hoy creemos firmemente que debemos estar unidos y no apoyar una división interna”, afirma el comunicado. En la misma línea se ha postulado Rafa Nadal. El número dos del mundo se ha posicionado en contra del movimiento de Novak Djokovic: “Creo personalmente que este es momento de tener calma y trabajar juntos con un mismo objetivo. Es momento de estar unidos, no separados”. Los siguientes pasos llegarán coincidiendo con la disputa del Open USA.