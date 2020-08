La queja de un ciclista tras la primera etapa del Tour: “No somos monos de feria”

La primera etapa del Tour fue muy accidentada. Con el suelo mojado por la lluvia, pocos fueron los que se libraron de ir al suelo y los ciclistas hicieron incluso una tregua durante unos kilómetros para ir despacio y no correr riesgos. Eso generó un debate en redes sociales sobre si estaba bien o mal que “detuvieran”, de alguna manera, la carrera, e Iván García Cortina, ciclista del Bahrain McLaren que no está en la ronda gala, explotó en Twitter: “¿Nadie se da cuenta que incluso con la carrera casi parada sigue habiendo ostias como panes? No somos monos de feria que tengamos que caernos para ver espectáculo. Hoy el asfalto es una pista de patinaje y es lo que hay. Una cosa es que llueva, otra cosa es que esté impracticable”.

No somos monos de feria que tengamos que caernos para ver espectáculo. Hoy el asfalto es una pista de patinaje y es lo que hay. Una cosa es que llueva, otra cosa es que esté impracticable. — Iván Garcia Cortina (@ivan_cortina) August 29, 2020