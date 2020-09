El aplauso de Alfonso Reyes a la respuesta contra Rufián por su comentario del cartel de Patria

No es la primera vez que el lanzamiento de una película o de una serie viene precedido de una campaña bronca en los medios de comunicación, más ahora, con las redes sociales, donde pronto se origina un incendio; hoy ha sido el cartel de promoción de “Patria”, un “desacierto” para su creador, Fernando Aramburu.

El cartel, con el que HBO "calienta" la llegada de la serie a 25 días de su estreno internacional, viene secundado por el lema "Todos somos parte de esta historia" mientras muestra en un solo espacio dos escenas que parecen dos partes de una misma historia.

En la primera de ellas, a la izquierda, una mujer llora la muerte de su marido, abatido por un miembro de ETA. En la otra, la de la derecha, una persona desnuda, tirada en el suelo -se sobreentiende que se trata de un miembro de la banda terrorista-, es torturada en una sala junto a unos impasibles policías.

Gabriel Rufián ha sido una voz discordante, criticando a los que criticaban el cartel: “Liberticidas pidiendo libertad que promueven el boicot de una plataforma que no utilizan, por el cartel de una serie que no han visto, basada en un libro que no han leído. Salem 2020″, ha escrito.

El ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes ha sido uno de los más activos en las redes sociales para denunciar la equidistancia de ese cartel, ese igualar víctimas que lo condena ya moralmente. Y por eso, ha aplaudido y ha dado un me gusta a esta respuesta a Rufián.