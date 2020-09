Así felicitó Djokovic a su hija tras ganar su partido en el US Open

Novak Djokovic sigue adelante en el US Open, donde busca su décimo octavo Grand Slam, para colocarse uno por detrás de Rafa Nadal y a dos de Roger Federer en la lucha histórica que mantienen. El número uno del mundo venció en segunda ronda al británico Kyle Edmund (6-7 [5/7], 6-3, 6-4 y 6-2), que le quitó un set y le complicó por momentos, aunque el serbio tuvo la remontada bajo control. No está del todo contento con su juego, con algún fallo de más, pero como casi siempre irá a mejor conforme vaya subiendo la dificultad de los rivales. Ahora, a Djokovic le espera Struff, al que ya derrotó con facilidad recientemente en Cincinnati. En octavos podría medirse con Pablo Carreño y después, si se impone la lógica, irían Goffin en cuartos y Tsitsipas o Zverev en semifinales. El triunfo en segunda ronda tuvo una dedicatoria muy especial: “Sólo quería añadir una cosa: felicidades a mi hija, Tara, que cumple tres años hoy. Ella me da mucha energía y fuerza. Te quiero”, aseguró en su discurso.

El saludo de Novak Djokovic a su hija que hoy cumple tres años 😄



📽 @usopen pic.twitter.com/IzjJnw0Aah — Tenis Central (@Tenis_Central) September 2, 2020