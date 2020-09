Las respuestas a Kiko Rivera por llamar “mamona” a Messi

Kiko Rivera es muy aficionado al fútbol y lo de Messi le saca de quicio: “Estoy hasta los cojones de Messi ya! Te quiere decidí ya mamona? Que ere el más pesao del Que barbaridá chiquillo!”, ha escrito indignado en Twitter y le han respondido con la educación habitual de la red social: “Qué te calles ya DJ de pegatina”, “cállate calvo vividor”.

A lo que Kiko Rivera no se ha callado:

Jajajajajaj ya sabéis todos los que me insultáis lo que me coméis no? Pues nada buen día chavales 😂😂😂😂😂 — KIKO RIVERA (@riverakiko) September 3, 2020

Mientras, el exentrenador Juan Carlos Unzué, antiguo ayudante de Luis Enrique en el FC Barcelona, ha señalado este jueves respecto a Leo Messi que la decisión que tenga tomada no es un “calentón” sino “algo meditado”. “La decisión que ha tomado no es un calentón, es algo meditado y seguro que tiene sus razones, por lo que lo conozco lo tengo claro”, aseguró en declaraciones al programa ‘Què T’hi Jugues!’ de la Cadena SER. No obstante, le parece “sorprendente” que Messi haya optado por marcharse. “Creía que la carrera de Messi la iba a terminar en el Barcelona. Quiero pensar que la decisión que ha tomado no ha sido nada fácil para él”, aportó. Si finalmente se queda, cree que Messi “no será un problemón”. “Él va a seguir con toda la ambición que tiene des de los 16 años, es más fuerte su ambición, ganas de ganar y de hacer disfrutar a la gente que si se queda más o menos contento”, comentó quien fuera su técnico. Unzué, desde un punto de vista más personal y conociendo a Messi, cree que el argentino priorizará un proyecto que “lo motive y lo haga ganar”. “La comparación de Messi con el resto es la ambición de seguir ganando aun haberlo ganado ya todo. Cuando se retire valoraremos en su justa medida el hecho que se haya mantenido en el ‘top 1’ tantos años”, concluyó.