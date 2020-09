Las dudas de Messi sobre el nuevo proyecto del Barcelona de Koeman

Ya lo dijo Messi cuando el Barcelona perdió la Liga a manos del Real Madrid. Dijo que al equipo no le había dado con lo que tenía para mantener los dos puntos de ventaja y que seguramente tampoco le sería suficiente para poder pelear realmente por la Champions. No se equivocaba el argentino, que en la entrevista que dio a “Goal”, dejó entrever que el nuevo proyecto deportivo azulgrana tampoco le convence demasiado.

“Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Y ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, reconocía Messi, sin mucha convicción en los fichajes que puedan llegar para subir el nivel de una plantilla que necesita una reconstrucción de verdad y no cambiar al entrenador y poco más.