Novak Djokovic no podrá ganar el US Open. Ha sido expulsado del Grand Slam de Nueva York después de dar un pelotazo a una juez de línea en la cabeza. Tiró la pelota con fuerza, no midió. Fue sin querer y se vio en la cara del susto, que estaba caliente porque acababa de desperdiciar la oportunidad de ganar el set ante el español. La acción es descalificante. Y no se cortaron con el número uno.

ÚLTIMA HORA 🚨 | Están valorando si descalifican a Djokovic tras golpear con la pelota (sin intención) a una juez de línea



