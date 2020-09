¿Por qué se descalificó a Novak Djokovic del US Open según el reglamento?

A Novak Djokovic no le quedó más remedio que acatar la decisión en su partido contra Pablo Carreño. Le dio un pelotazo, sin querer, pero con bastante fuerza, en la garganta a una juez de línea en los octavos de final del US Open ante Pablo Carreño y fue descalificado. El español pasa a cuartos. Pero, ¿qué dice el reglamento al respecto? En el Código de Conducta de la ITF (Federación Internacional de Tenis), que es la encargada de los Grand Slams, hay un apartado que es “Abuso de Pelota”. “Los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido (incluido el calentamiento). Si esta violación ocurre durante un partido (incluyendo el warm-up) el jugador será sancionado dentro del Sistema de Penalizaciones del Código de Conducta. A los efectos de este Artículo, el abuso de pelota se define como intencionalmente o por imprudencia golpear una pelota fuera de la cancha golpear una pelota de forma peligrosa o violenta o golpear una pelota en forma negligente sin tomar en cuenta las consecuencias”. El Sistema de Penalizaciones habla de que la primera ofensa será sancionada con una advertencia, la segunda con la pérdida de un punto y la tercera con la pérdida de un juego, pero también especifica que “en circunstancias que son flagrantes y particularmente perjudiciales para el éxito de un partido, el Árbitro tendrá la autoridad de declarar una descalificación por una sola violación de esta sección”.

Aparte está el denominado “Abuso físico”: “Los jugadores no podrán en ningún momento abusar o tocar físicamente a ningún Oficial, oponente, espectador u otros persona dentro del recinto del torneo. Si esta violación ocurre durante un partido (incluyendo el warm-up), el jugador será sancionado dentro del Sistema de Penalizaciones del Código de Conducta. En circunstancias que son flagrantes y particularmente perjudiciales para el éxito de un torneo, o son singularmente graves, una sola violación de la presente sección tendrá la consideración de una Ofensa Mayor “Conducta Agravada” y será sometido a más sanciones. A los efectos de este Artículo, el abuso físico es el tocar sin autorización a un Oficial, oponente, espectador u otra persona”.

Por tanto, con el reglamento en la mano no se puede poner un pero a la expulsión de Djokovic. El tenista serbio, un día después, más que ira tuvo comprensión y aseguró que era “una lección para él”. Pidió perdón.