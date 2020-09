La entrenadora más machista: “No debemos hablar de cobrar lo mismo”

El fútbol femenino lucha por ser considerado igual que el masculino, pero las trabas a las que se enfrenta son muchos. E incluso tiene prejuicios que superar entre sus participantes. “Soy realista en términos de igualdad. Te deben pagar lo mismo si obtienes los mismos ingresos, y no es el caso”, dice ha asegurado Casey Stoney, la entrenadora del Manchester United, en contra de cobrar lo mismo

Dice que es imposible esa igualdad poroque no hay la misma gente en la grada: “La igualdad es positiva, pero hasta que no tengamos a más gente en las gradas, más ingresos y más dinero en publicidad no debemos empezar a hablar de cobrar lo mismo”.

“Algunos de ellos cobran 225.000 euros por semana, pero cómo va a justificar eso el fútbol femenino. A nuestros partidos vienen 3.000 o 5.000 personas. Hay que invertir más dinero y que haya más público en los estadios”, cuenta.

Es entrenadora de uno de los grandes equipos, antes fue jugadora”: “Es mi opinión tras haber competido al más alto nivel durante mucho tiempo. En esos momentos pagábamos por jugar, y mi visión es muy personal. Pero, creo, que es una visión realista”, dice