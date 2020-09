El fichaje del Real Madrid que está "muy adelantado

El Real Madrid vende futbolistas o traspasa y ha incorporado a Odegaard sin coste. El mercado está parado y no tiene pinta de que vaya a haber movimientos. Pero eso no significa que la red del conjunto blanco haya dejado de trabajar. Están moviéndose para convencer jugadores y si no es esta temporada, será para la siguiente.

“El Real Madrid tiene el fichaje de Camavinga muy avanzado. Hace más de un año que trabajan en ello. Ha habido varias reuniones con el Madrid, ya se ha creado un vínculo”, asegura el periodista francés Benjamin Idrac, uno de los que mejor conoce al Rennes (y traduce @ElTraductorZZ).

Camavinga, que puede llegar a ser el relevo de Casemiro, ha ido dejando pistas. “En una entrevista en mayo me dijo que en un partido de liga un jugador le pidió la camiseta, él ya se la había prometido a otro, y este le respondió que se la diera porque él no iba a jugar contra el Real Madrid, dando por hecho que ficharía por ellos”, asegura el periodista.

“El único club que tenía la capacidad de fichar este verano a Camavinga era el Real Madrid, en cuanto al trabajo de convicción del entorno del jugador. El resto de grandes clubes europeos lleva un poco de retraso en este sentido”, insiste.

El problema es que este verano todo se ha parado. Pero hay que estar listo para el verano que viene y el Real Madrid tiene muchos deberes hechos