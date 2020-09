Así es el nuevo código disciplinario de la Liga

Las declaraciones contra las actuaciones de los árbitros después de los partidos ya no quedarán impunes con la entrada en vigor del nuevo código disciplinario aprobado por la Federación, aunque aún no está publicado. No es extraño que después de los partidos, miembros de cualquier equipo, ya sean jugadores, entrenadores o directivos, se quejen de la actuación arbitral y duden incluso de la intencionalidad de las decisiones que les perjudican.

Los habituales “robo” o “atraco” que salen de la boca de los protagonistas ya no saldrán gratis para ellos y el Comité de Competición podrá entrar a juzgarlos. La sanción será doble, deportiva y económica, en el caso de los entrenadores y de los jugadores.

Cambia también la caducidad de las sanciones por acumulación de tarjetas. Si un jugador recibe la tarjeta con la que cumple ciclo en la última jornada de la temporada ya no tendrá que cumplir castigo en el primer partido de la temporada siguiente. El historial se limpia con el cambio de curso.

Algo parecido sucede en la Copa. Las tarjetas recibidas antes de cuartos de final se borran en semifinales y los futbolistas pasan “limpios”. Sí tendrán que cumplir sanción si han recibido tres tarjetas amarillas y cumplen ciclo. En las competiciones de Copa son tres y en Liga, cinco las tarjetas acumuladas que conllevan un partido de sanción.