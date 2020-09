La Liga del traspaso de poderes: de Messi a Ansu Fati

Este puede ser el año en que el Barcelona y su afición se empiecen a despedir de Messi. La amenaza del «10» este verano iba en serio. Sólo le faltó la seguridad de que la cláusula de liberación de su contrato estaba vigente para abandonar el equipo que lo acogió con 13 años y le cambió la vida. Y no es una manera de hablar.

Es una temporada extraña para el Barcelona. Agarrado al pasado –ningún gol más significativo en la historia del club que el que Ronald Koeman marcó en Wembley para darle la primera Copa de Europa–, pero mirando al futuro. Aunque no mucho. Koeman sólo ha firmado por un año como entrenador. Con opción a otro que tendrá que confirmar una nueva directiva. Año de cambios para el club azulgrana, que puede ver desfilar a muchos de los jugadores que han llenado de títulos el museo del Camp Nou en los últimos años. La tarea de limpieza no es algo extraño para Koeman. Ya lo hizo en Valencia, donde liquidó a Cañizares, Albelda y Angulo y dio paso a jugadores jóvenes como Juan Mata, recién llegado de la cantera del Real Madrid, que permanecía olvidado en un rincón. La renovación terminó con un título de Copa abucheado por sus aficionados, que despreciaron aquel título sin saber que iban a estar once años sin ganar otro.

El holandés ha renunciado a la ilusión de entrenar a su selección en la Eurocopa por la oportunidad de dirigir al Barcelona. Es una apelación al sentimiento por las dos partes. Nada «vende» más en el barcelonismo que el «cruyffismo». Y con Johan fallecido nadie hay que pueda materializarlo más que el hombre que le dio la Copa de Europa como entrenador azulgrana.

Es un año de incógnitas para el barcelonismo. ¿Esperará Messi a enero para plantearse, esta vez en serio, su marcha? El argentino acaba contrato y a partir del 1 de enero de 2021 tendría permiso para negociar con cualquier club su traspaso. Y podría sumar a su contrato una importante cantidad por prima de fichaje. ¿Permitirá Leo que se marchen sus mejores amigos en el vestuario? El club ya ha anunciado que no cuenta con Luis Suárez ni con Arturo Vidal, pero el fútbol puede regresar a la casilla de salida en cualquier momento. ¿Confirmará Ansu Fati lo que ha anunciado en su primera temporada y en su debut con la selección? Es la mejor noticia que ha tenido el Barcelona este verano, la irrupción con la Roja del joven canterano. Ha demostrado una personalidad muy por encima de lo que se le puede exigir para sus 17 años. La convivencia con Messi un año más puede ser importante para su desarrollo antes del traspaso de poderes definitivo si Leo abandona el club.