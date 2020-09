Pablo Carreño pierde con Zverev y se queda sin final del US Open

Pablo Carreño no ha podido finalmente con Alexander Zverev (6-3, 6-2, 3-6, 4-6 y 3-6) y se ha quedado, como en 2017, a un paso de la final del Abierto de los Estados Unidos. El español bordó el tenis en los dos primeros sets, que se apuntó con mucha autoridad, y a mitad del tercero la cosa empezó a cambiar.

Lo que al principio era inseguridad del alemán con el saque, dobles faltas y bajo porcentaje de primeros servicios, se fue convirtiendo en todo lo contrario, mientras Carreño iba bajando algo en cuanto a energía y físico. Zverev se recompuso y fue sumando parciales para igualar el choque y dejarlo todo para el quinto y definitivo.

Para entonces, el 7 del mundo ya era prácticamente indestructible al servicio y encima el asturiano ha tenido que pedir la asistencia médica para recibir un masaje en la espalda. Esto mismo le pasó en semifinales después de perder el cuarto set en blanco, pero se recuperó y se impuso en el quinto.

En esta ocasión no ha podido, porque perdió pronto el servicio y Zverev ya fue imparable. Cada turno de servicio lo ganaba en menos de un minuto y cediendo como mucho un punto. “He mantenido la calma cuando iba perdiendo por 2-0, sabía que tenía que estar más estable y hacer mejor tenis. La pelota no iba tan rápida que otros días, pero he podido conseguirlo”, decía el alemán, que se mete en su primera final de un Grand Slam.