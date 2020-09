El Real Madrid de Pablo Laso volvió a llevarse la Supercopa Endesa. El primer título de la temporada fue para los blancos por 72-67 en una final que durante muchos minutos no pareció el segundo partido oficial de la temporada. Es el vigésimo título de la “era Laso”, la séptima Supercopa del Madrid y la sexta con el técnico vitoriano al frente. El Madrid tuvo en Campazzo a su héroe. Sus 12 puntos en el último cuarto le convirtieron en el MVP de la final. Mientras se piensa si se marcha o no a la NBA, el base argentino sigue dando títulos al Madrid. El Barça está en pleno proceso de rearme. Se nota la mano de Jasikevicius, pero eso y el buen partido de Mirotic no fueron suficientes para empezar a olvidar la pésima temporada pasada.

El lituano ha rearmado al Barça. Dos detalles: cada buena defensa se celebra como un triple y Calathes tiene mando en plaza desde el principio, aunque sobre esto habrá que ver cómo compagina ese protagonismo con Calathes. El técnico lituano heredó hace un par de meses una plantilla galáctica lastrada por un año en blanco y apunta a estar en condiciones de pelear por todo desde ya. Los síntomas que ofrece el Madrid deben ser puestos en cuarentena. El futuro a corto plazo está relacionado con lo que suceda con Campazzo. Y lo que ofrezca el mercado en caso de que el argentino se marche a la NBA.

El análisis del técnico lituano en el descanso es la mejor explicación de por qué nada estaba decidido antes del último cuarto. “La defensa no ha funcionado bien del todo y nos ha faltado un poco de sangre para matar y esto también hay que aprenderlo”, aseguró. Cuando su equipo mejor funcionó en el tercer cuarto, liderado por Mirotic y Abrines, nunca fue más allá de los cinco puntos de colchón. El Madrid se rehizo a los malos minutos subido a los hombros de Abalde e incluso entró en el último periodo por delante (50-49).

Con el Barça amenazando con el despegue (50-56), el Madrid respondió con un parcial de 13-2 con la mano firme de Campazzo. Su último cuarto demostró quién sigue teniendo los galones en el equipo. Su agresividad en ataque respondió a la racha de acierto de Mirotic. Ya dijo Laso que “hacen falta muchas cosas bien para ganar al Barça”. Y el que más hizo fue el Facu. Él fue el héroe del título número 20 del Madrid de Laso después de 27 finales.

72. Real Madrid (18+13+19+22): Campazzo (21), Carroll (2), Abalde (13), Deck (11) y Tavares (2) -quinteto titular- Garuba (3), Thompkins (5), Rudy (3), Llull (8), Laprovittola (2) y Randolph (3).

67. Barcelona (14+18+17+18): Calathes (11), Heurtel (4), Claver (1), Mirotic (22) y Oriola (2) -quinteto titular- Abrines (9), Smits (0), Bolmaro (4), Hanga (1) y Davies (12).

Árbitros: Peruga, Perea y Manuel. Sin eliminados. Técnica al banquillo del Real Madrid.

Incidencias: Pabellón Santiago Martín de La Laguna. Partido correspondiente a la final de la Supercopa