Así es Florence Mueller: la espectacular modelo pillada con Hamilton en un yate

Días antes de que Lewis Hamilton afianzara el liderato del mundial en el Gran Premio de la Toscana se dispararon los rumores sobre su vida sentimental. El piloto británico fue cazado en un yate de lujo junto a la modelo Florente Mueller y muchos se apresuraron a afirmar que la explosiva joven se había convertido en la nueva novia del inglés. Pero quién es Mueller?

La espectacular joven, de 25 años, cuenta con la friolera de 129.000 seguidores en en Tik Tok donde recientemente compartió vídeos de su encuentro con Lewis Hamilton a bordo de un yate de lujo. También cuenta con 63.000 seguidores en Instagram y suele compartir ardientes posados con los que sube los grados -y mucho- en redes sociales.

Gracias a su espectacular figura, Florence es modelo para la firma de trajes de baño Boutinela -ampliamente conocida como Boutinela Babes- y al parecer no fue la única modelo de esta firma a bordo del yate, ya que también compartió vídeos tomando el sol con sus amigas modelos, Kelsey Gil y Chelsea Tresidder.

En los últimos días, se ha especulado mucho sobre si la sexy modelo es la nueva conquista del piloto aunque desde el entorno de Hamilton aseguraron a The Sun que Lewis y Florence "no están saliendo, solo son buenos amigos. Se llevan bien, pero no hay nada romántico entre ellos en este momento”.