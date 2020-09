Marc Gasol podría estar planteándose seriamente regresar a Europa y dejar la NBA esta temporada, según adelantó Radio Barcelona. El pívot de los Raptors de Toronto, después de su año más flojo en Estados Unidos, es agente libre en Estados Unidos y a la espera de que se concreten las fechas de apertura del mercado podría estar pensando en abandonar la Liga estadounidense.

Después de doce temporadas en la NBA, Marc ha llegado a la conclusión de que quizá sea mejor continuar su carrera en Europa debido principalemente por razones familiares. El pívot de 35 años, tres veces All Star y campeón la pasada temporada ha concluido su contrato con los Raptors después de ser eliminados en las semifinales de la Conferencia Este ante los Celtics. Marc ha recibido muchas críticas en Canadá y Estados Unidos por su flojo rendimiento en la burbuja de Disney. Sus números han sido los más flojos de su carrera y a la hora de negociar un nuevo contrato su salario rondaría un máximo de diez millones de dólares, la mitad de lo que cobraba hasta ahora. Marc sigue teniendo mercado en la Liga. Hay equipos como Warriors, Mavs o Pelicans que podrían hacerse con sus servicios, pero él no está muy convencido de seguir en Estados Unidos.

Marc ya ha dicho en alguna ocasión que le gustaría cerrar su carrera jugando una temporada en el Básquet Girona, club del que es propietario y que esta campaña militará en la LEB Oro. Pero esa opción tendrá que esperar. Quiere seguir en activo y jugar más de un año, pero no tiene claro dónde. El mercado de la ACB está abierto y el Barcelona de Saras Jasikevicius no ha cerrado su plantilla. Un posible regreso al Palau no es una opción descartable.