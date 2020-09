“No sé si entrenaré al Real Madrid. Es mi sueño”

Es uno de los nombres que siempre aparece para el banquillo blanco. Pero en este momento de crisis del Barcelona, Mauricio Pochettino también sonó para el Barcelona; “No me ofrecieron entrenar al Barça. No me vi con Bartomeu. Sí comí con Ramon Planes porque tenemos una amistad desde hace muchos años, desde 2009 que fichó por el Espanyol”, ha asegurado en la Cope. Una vez aseguró que nunca entrenaría al Barcelona, aunque después se arrepintió: "Tiré de ironía entonces. Era mi primera rueda de prensa en el Tottenham y me preguntaron por los rumores del Barça. Entonces contesté con mi ironía y creo que me excedí, dije lo que dije. Suena muy bonito para el fan radical del Espanyol pero yo no quise hablar para ese fan radical. Tampoco tengo que justificar ninguna declaración porque nadie puede cuestionar mi amor al Espanyol”.

Y no esconde su sueño: “No sé si seré entrenaré algún día al Madrid porque el fútbol te lleva, pero por supuesto que es mi sueño. Si no es el mejor es uno de los mejores clubes del mundo. No soy diferente, cualquiera lo tiene en su lista de sueños”.

Y habló del Covid: “Es la tendencia autodestructiva que tenemos los latinos. Aquí, en Inglaterra, tenemos los mismos problemas pero lo que se vende es diferente. En España nos criticamos entre nosotros y aprovechamos cualquier situación para sacar ventaja. Cuando estuve en España me sentí mucho más seguro que lo que me siento ahora, aquí hay muy poco respeto por el COVID. En los informativos aquí se preocupan un par de minutos por el COVID”.