La bronca de Cristina Seguí, Marcos de Quinto y Roberto Sotomayor: "¿Se metía con Nadal y Reina...?”

Todo empezó porque Cristina Seguí insultó a los manifestantes que fueron a protestar la Comunidad por las decisiones de Ayuso con algunas zonas de Madrid. La comentarista, que estuvo en Vox y sigue muy cercana, aseguró que no se duchaban desde 1985.

A eso contestó el atleta Roberto Sotomayor asegurando que era una sociópata (este periódico escribió que era un insulto y Sotomayor se explicó (“No estoy de acuerdo. Ser un sociópata no es ningún insulto, es lo que creo que es esta señora. En cambio llamar guarros a los ciudadanos madrileños que no están de acuerdo con estos confinamientos de clase si me parece que es un grave insulto”)

Después Cristina Seguí respondió directamente a Sotomayor, también insultándoel: “¿Éste es el que se metía con Nadal, Pepe Reina, y Ramos? No estoy muy puesta. La última vez que vi algo de Golum fue en el cine hace unos años”.

Marcos de Quinto también le apoyaba con insultos: “No seas cruel con él: debe ser triste ver un futuro en el que las cualidades físicas ya no te ayudan... y las otras nunca te acompañaron. ¿Solución? Podemos !!”

Y Seguí, continuaba: “¿Le han dado algo ya?”

Roberto Sotomayor contesaba: “Querida Cristina: Con Nadal en mi vida me he metido. Con Reina y con Ramos tampoco, en todo caso me desmarqué de unas declaraciones que hicieron. Para ser “periodista” haces muy mal tu trabajo".