Las claves de la falta de gol del un Real Madrid con ¡4 nueves!

No faltan delanteros. Aunque Zidane no cuente con ellos. En un partido que no marca, sus dos puntas que están en el banquillo (Mayoral y Jovic) se quedan sin jugar. Con Mariano no cuenta. Y los otros dos puede que no estén en octubre. Aunque esté partido dice muchas cosas. “Tenemos un equipo. Tengo que elegir. Hoy he elegido así. No tengo nada contra ningún jugador. Estaba bien Karim”, aseguró Zidane cuando el preguntaron por Jovic.