Empató el Real Madrid en Anoeta contra la Real sin goles y sin que saliesen al campo los delanteros Borja Mayoral y Jovic

Pese a esa falta de acierto, no quiso cambiar de dibujo y meter más delanteros. “No hemos cambiado el dibujo. Puedes cambiar al punta, pero si metes dos delanteros cambia el dibujo y no quería hacerlo. Había que meter jugadores de banda, y es lo que hicimos”, explicó.

Eso ha hecho que Ibai Llanos se haga una pregunta en las redes sociales: Alguien sabe que le ha hecho Luka Jovic a Zidane

Y Zidane la respondió porque le hicieron una pregunta parecida en la conferencia de Prensa. “No, no me ha decepcionado (en entrenamientos). Tenemos un equipo, jugadores, tengo que elegir. Hoy he elegido así. No tengo nada contra ningún jugador”, argumentó.

“Dominamos, entramos bien al partido, tuvimos dos o tres ocasiones y luego es verdad que físicamente faltó, pero es normal bajar un poco el ritmo. Hemos tenido solo un amistoso antes de entrar a esta Liga. Poco a poco vamos a ir a mejor”, auguró.

Preguntado por Varane, hombre clave en la parte negativa en la ‘Champions’, en la eliminación ante el City, le defendió pero en colectivo.

“Hoy, todos en defensa lo han hecho bien. No hemos concedido ocasiones, solo un tiro a puerta. Concedimos muy poco y es fruto de todos los jugadores, que defienden muy bien. Vamos a trabajar para hacer las cosas mejor”, concluyó.