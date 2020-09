Vídeo: Víctor Valdés, expulsado en el partido de presentación de su nuevo equipo, el Horta

Víctor Valdés y su fuerte carácter. Era un amistoso de pretemporada, la presentación del Unió Atlética Horta, club de Tercera División al que dirige, que se enfrentaba ante el Vilafranca (el duelo acabó 1-1). Y en el minuto 78 el ex portero del Barcelona estalló desde la banda y sus protestas terminaron en tarjeta roja. Se quejó de las reiteradas faltas que considera que no pitaba el árbitro ."Estás permitiendo mucho", le dijo. “¿Roja? ¿Es que no se puede decir nada?”, gritó también. En su estreno con el juvenil del Barça también vio la roja. Este es el vídeo:

Victor Valdes otrzymał trzecią czerwoną kartkę w karierze trenera. Obecnie prowadzi UE Hortę. @btvesportspic.twitter.com/ptn20MCRo5 — ■neurophate (@neurophate_) September 21, 2020