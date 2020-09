El mensaje de despedida del Barcelona de Messi a Arturo Vidal

Leo Messi quería irse del Barcelona y se ha quedado porque no podía salir. Arturo Vidal estaba dispuesto a apurar su contrato de un año, pero Koeman no cuenta con él y ya es jugador del Inter de Milán, donde se va prácticamente gratis. El argentino y el chileno hicieron buenos migas en el vestuario del Barça, y así lo hizo notar el “10” en su mensaje de despedida. “Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”, escribe Leo en Instagram.