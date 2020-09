Así queda la lucha por el número uno de Djokovic con Nadal tras su victoria en Roma

El triunfo para Djokovic en Roma fue múltiple. Ganó el partido a Schwartzman. Ganó el torneo y suma 36 Masters 1.000. Y amplía su ventaja con Nadal en la lucha por el número uno. Con la extraña situación que ha dejado el coronavirus para la vida en general y para el tenis en particular, la forma de sumar los puntos cambió respecto a otros años. Así, en torneos como el de Roma, o como pasó con el US Open o como pasará en Roland Garros, los que se han visto alterados por la situación y se han aplazado o directamente suspendido, se mantienen hasta 2021 los puntos logrados en 2019 porque muchos tenistas no han podido o no han querido disputarlos por la pandemia. Los que sí los han jugado, se quedarán con la mejor puntuación lograda, pero el mismo torneo no podrá contar dos veces. Así, por ejemplo, Nadal, aunque perdiera en cuartos en la capital italiana, mantiene 1.000 puntos de Roma como vencedor del año pasado. Djokovic fue finalista en 2019 y al conquistar el título esta vez, araña 400 puntos más. Así, se le quitarán los 600 del curso pasado y se le suman 1.000 de este. Cuando la clasificación se actualice, el serbio tendrá 11.260 y Rafa se quedará con 9.850. Son 1.410 puntos de ventaja.

En Roland Garros Nadal tampoco puede sumar, así que como mucha la distancia se mantiene. Si Djokovic llega a la final o gana el torneo, la aumentará. El serbio ya ha superado desde hoy las 286 semanas de Sampras al frente de la clasificación. Y va a por el récord de Federer, que está en 310.