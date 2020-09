Así es Elena Krawzow, la primera deportista paralímpica en ser portada de Playboy

La nadadora Elena Krawzow se ha convertido en la primera atleta paralímpica en protagonizar una portada de Playboy. Krawzow, que solo tiene un tres por ciento de visión, posó en topless para la versión alemana de la famosa revista. La joven, de 26 años, sostuvo su cabello en sus manos y miró con soltura a la cámara mientras se desnudaba para la sesión de fotos.

La guapísima atleta, que ha sido tres veces campeona del mundo y ganó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, ha añadido un nuevo triunfo a su palmarés al hacer historia con su portada en la edición de Playboy en Alemania: “Quiero demostrar que una mujer con discapacidad también puede hacerlo”, explicó la nadadora.

“Soy la primera atleta paralímpica femenina en la portada de Playboy. No pude rechazar esta oportunidad. ⁣Con el reportaje quiero dar un ejemplo de tolerancia en la sociedad”, asegura la nadadora en su perfil de Instagram.

Krawzow ha querido lanzar además un mensaje a todas las personas con discapacidad: “Puedes hacer cualquier cosa y no debes esconderte. Aunque no seas como la mayoría, porque no todas las discapacidades se ven a primera vista, la diversidad forma parte de la sociedad y la tolerancia nos hace avanzar a todos. Mira, yo ahora estoy en Playboy".

La atleta, nacida en Kazajstán, fue diagnosticada con la enfermedad de Sargardt, un trastorno genético del ojo, a los siete años y ha seguido perdiendo la vista progresivamente desde entonces. Krawzow se mudó a Alemania a los 12 años con su familia y comenzó a nadar cuando tenía 16 años en 2009, tras ser invitada a participar en una sesión de entrenamiento en un club de Nuremberg. Krawzow se especializa en braza y estilo libre y tres años después de comenzar a practicar este deporte obtuvo una medalla en los Juegos de Londres de 2012.

Ahora se prepara para competir en los Juegos de Tokio, que se retrasaron hasta 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

En su perfil de Instagram la atleta deleita a sus seguidores con posados que muestran su espectacular belleza.