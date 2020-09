La situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid provoca opiniones encontradas. La última muestra. “Hoy Madrid estaba como en sus mejores tiempos! Restaurantes, tiendas, calles , terrazas llenas de gente de todos los lugares de España!! Gracias por venir! Gracias por arroparnos y no hacer caso a tanto panfleto vacío del Gobierno que quiere cargarse la Comunidas de Madrid”, tuiteaba la colaboradora de LA RAZÓN. La respuesta del atleta Roberto Sotomayor no se ha hecho esperar. “La ‘Comunidad de Madris’ es el epicentro de la pandemia en Europa Sra Lomona. No está el asunto para hacer chistes”, ha publicado en la misma red social. Opiniones para todos los gustos.

La "Comunidad de Madris" es el epicentro de la pandemia en Europa Sra Lomona.

No está el asunto para hacer chistes. https://t.co/foJq3Ii3RE — Roberto Sotomayor🔻🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@SuperRoStar) September 27, 2020