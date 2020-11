El niño que disfrutaba con el balón

Aunque las noticias que llegaban en los últimos días no eran alentadoras, todos esperábamos que Diego saliese de ésta porque, pese a todos los problemas de salud que ha tenido, era un «animal», en el buen sentido de la palabra. El recuerdo que deja el futbolista es impresionante, para mí no hay duda de que es el mejor de todos los tiempos, pero el haber compartido con él equipo en aquella inolvidable temporada 92/93 me hizo descubrir al Diego persona.

Mucha gente recordará que por Sevilla pasó el «personaje» Maradona, pero en el vestuario era otro y me ganó, nos ganó a todos: generoso, bromista, integrando a todos, volcándose con los jóvenes... Cuando pasas de ver por televisión a un monstruo que gana títulos o un Mundial él solo y de repente te encuentras sentado a su lado, pasas por todo tipo de emociones: desde la admiración hasta el estupor. Pero él hacía que todo fluyese con facilidad. Su llegada convirtió al Sevilla en un club observado por todo el mundo y nos dio la oportunidad de jugar partidos por medio planeta.

En esos viajes, me di cuenta de lo complicado que es convivir con la fama que tenía Diego, permanentemente bajo los focos porque es el ídolo de muchísima gente. Esa permanente presión es muy complicada de controlar y estoy seguro de que lo ha perjudicado en su vida privada. Si los que jugamos un año con él quedamos marcados por la experiencia, imagínense lo que debe ser estar todo el tiempo en el ojo de ese huracán. Maradona sólo salía de esa vorágine cuando entraba en contacto con el balón. Ahí volvía a ser el niño encantado de estar de jugando a la pelota y seguro que se sentía feliz.