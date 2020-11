Habla el médico de Maradona: “Hice lo mejor con Diego, se murió mi amigo”

Leopoldo Luque fue el médico personal de Diego Armando Maradona hasta su último día y ahora está siendo investigado por “homicidio culposo”. El fiscal ordenó el registro de su domicilio y de su clínica y entre otras cosas se llevó la historia clínica del “10″.

“Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé cómo lo hice. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”, aseguró en una comparecencia improvisada ante los medios. “Lo que pidieron lo tuvieron. Se llevaron la historia clínica de Diego, los dispositivos electrónicos de topo tipo: discos duros, ordenadores, los móviles desbloqueados”, asegura el doctor.

“Estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Él necesitaba ayuda”, asegura Luque. Maradona tomaba las decisiones y él sólo podía aconsejarlo. “Era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Yo lo acompañaba al médico y hasta al dentista, si no estaba a su lado, no se sacaba ni una muela”, cuenta Luque.

El médico dice que Maradona recibió el alta hospitalaria cuando debía y que todos los demás cuidados podían ser recomendables, pero necesitaban el consentimiento del paciente. “Podía echar a todos como echó al acompañante terapéutico”, dice. “Yo no puedo obligar a un paciente e internarlo en un manicomio si no tengo criterio psiquiátrico. Yo no puedo llevarlo a un centro de rehabilitación si el paciente no quiere”, justifica Luque.

Cuenta el doctor que el pasado jueves, seis días antes de morir, fue a verlo a su casa y Maradona lo echó. No admitía ninguna visita médica. Ni siquiera quería ver a sus hijas. “Él no estaba tomando alcohol y las pastillas estaban pautadas por un equipo de salud mental. Había toda una contención, no era el Doctor Luque”, afirma.

“Yo soy neurocirujano, pero hay un equipo de salud mental detrás de esto”, explica Luque. Un equipo que, según él, no estaba a sus órdenes. “Dijeron: ‘A Luque lo necesitamos porque es el único que puede llegarle a Diego. No es lo mismo que: ‘Luque es el responsable de todo lo que le pasa a Diego’. Es muy diferente”, afirma.

Cuenta Luque que el riesgo para Maradona era el consumo de sustancias, no la posibilidad de sufrir un ataque cardiaco. Y que lo que necesitaba era rehabilitación, algo imposible sin el consentimiento de Maradona.

“No hubo un error médico de parte de nadie. Diego tuvo un evento fortuito. Un ataque cardíaco que, en un paciente con sus características, es lo más común del mundo”, dice. Algo que podía haber sucedido antes o después. “La clínica actuó perfecto, nos recibió, operamos al paciente y como estaba en condición de alta se la dimos”, añade Luque.