La indignación de Nadal por cómo el VAR ataca al Real Madrid

Que Rafa Nadal es muy madridista no es un secreto. Lo que pasa es que es tan educado que suele callarse sus comentarios o sus enfados cuando ve que al Real Madrid no le salen las cosas como esperaba o cuando ve que se están cometiendo algunas injusticias en el arbitraje contra el grupo de Zidane. No lo dice Rafa, pero si lo ha desvelado su tío Toni en una entrevista en Alemania. Ahí, el tío, que ahora quiere ayudar a una de las candidaturas a presidir el Barcelona cuenta por qué dejo de ser el entrenador principal de Rafa: “abía llegado a creer que mi contribución ya no era necesaria”, asegura. “He sido un entrenador muy exigente toda mi vida. Pero siempre fue mi objetivo educarlo para que se exigiera todo de sí mismo”, insiste

Da la clave de lo que es ser entrenador, que podría aplicar en el Barca. “El trabajo de un entrenador es hacerse prescindible. Creo que lo hice”, y reconoce que no le ataca la nostalgia: “No lo extraño), tuve mucha suerte de entrenar a un gran jugador que también es mi sobrino”. “Lo disfruté y me siento agradecido por ello también. Pero me gusta entrenar a los niños, porque tengo la sensación de que puedo darles más que mi sobrino”, asegura acerca de su trabajo en la Academia de Nadal.

Ahora Toni Nadal también habla de fútbol. Él quiere entrar en el Barcelona. Su hijo es un loco del Madrid: “A Rafa le molestó el VAR cuando hubo tres penaltis contra el Real Madrid en Valencia”, dice en el periódico alemán. Y cuenta una anécdota para ilustrar cómo siente Rafa el fútbol. “Recuerdo especialmente ese Clásico en 2017 cuando estábamos en Montecarlo y Messi marcó el gol de la victoria en el último minuto”, dijo Toni. “Rafa había ganado el torneo el mismo día y luego el Clásico casi le arruina el día”.