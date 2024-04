El abogado de los Arrieta denuncia sospechosas irregularidades a favor de Daniel Sancho

Juan Gonzalo Ospina tiene la agenda que echa humo, pero está empeñado en defender los intereses de la familia de Edwin Arrieta allá donde se le necesite. Si el pasado martes declaraba como testigo en el juicio contra Daniel Sancho en la Corte Provincial de Koh Samui, en Tailandia, ahora, el viernes, hacía lo propio desde el plató de ‘TardeAR’. Su cometido es claro, tratar de demostrar la culpabilidad del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en el asesinato con premeditación del cirujano colombiano y, además, proteger a su cliente de las informaciones que buscan ahondar en su pasado y retratarlo públicamente como el verdugo y no la víctima de esta historia. Esto es lo que más dolor ha provocado a la familia del asesinado en el terreno personal. Pero en el judicial también tienen mucho que denunciar, pues a través de su abogado subrayan unas “importantes irregularidades” en el procedimiento.

Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia del colombiano Edwin Arrieta (de cuya muerte se acusa al español Daniel Sancho), atiende a la prensa Kiko Huesca Agencia EFE

“En este juicio están ocurriendo cosas muy extrañas y todas a favor de Daniel Sancho”, ha mantenido con firmeza el abogado Juan Gonzalo Ospina tras haber aterrizado desde Tailandia para continuar haciendo justicia, también desde los platós de televisión. Y es que desde el inicio de todo el proceso, con la investigación policial y la preparación del juicio, ya se han topado con ciertos movimientos que se salen de su lógica. Al principio creía que podrían tratarse de meras casualidades muy oportunas, pero ahora no tiene reparo en asegurar que hay irregularidades que no está dispuesto a permitir, al ver los derechos de sus clientes vulnerados: “Hace tres semanas creíamos que eran casualidades, pero ahora están puestas negro sobre blanco y vamos a tomar cartas en el asunto”, prometía convencido en su entrevista con Frank Blanco, en ausencia de Ana Rosa Quintana.

Por el momento, el abogado no quiere levantar la liebre y alertar a la parte defensora de Daniel Sancho de sus próximos movimientos. Es por eso que emplaza al próximo lunes tirar de la manta por completo. Aun así, ya ha dado algunas pistas sobre lo que le ha hecho sospechar que algo no está funcionando según lo establecido: “El martes comenzaron los cortes de luz en la zona y yo estuve declarando sin aire acondicionado en la sala durante horas y nadie dijo nada. El miércoles lo hicieron dos policías como testigos y tampoco pasó nada. El jueves le tocaba declarar a Daniel Sancho y posponen la declaración durante días porque no hay aire acondicionado. Es inexplicable, ¿por qué él sí y los demás no?”, se pregunta sin obtener respuesta el letrado.

Juan Gonzalo Ospina con Frank Blanco TardeAR

Y no termina ahí. Otros de los puntos que Juan Gonzalo Ospina ha denunciado en nombre de la familia de Edwin Arrieta es la información que llega a la prensa. Para él, el flujo de datos está manipulado interesadamente para filtrar tan solo aquellos aspectos que favorecerían a Daniel Sancho y perjudican los intereses de la familia del cirujano. Entre estas informaciones que llegaron a los medios, según él de forma interesada, está que tuvo que ser expulsado del juicio el pasado viernes, lo que niega que sucediese: “Tenemos claro cuál es el origen de todas esas falsedades. A mí nadie me expulsó de la sala, pero sí expulsaron a un corresponsal de EFE por filtraciones y a la traductora oficial de Daniel Sancho”.

Es más, hilando más fino llegó a plantear su asombro sobre un punto: “Me llama la atención que Marcos García Montes traslade este viernes palabras del fiscal, asegurando que descartan la pena de muerte. ¿Cómo puede ser que el fiscal diga eso, si hay una orden expresa de no dar información a nadie? ¿Se ha hecho un comunicado y no nos hemos enterado?”, plantea lo que considera un agravio hacia su trabajo como representante legal de los Arrieta. Pero deja en el aire otras preguntas para que las responda quien proceda, pero que dejan al descubierto cosas que a él le llevan a subrayar posibles irregularidades en el proceso: “La presencia del vicecónsul de la embajada en el procedimiento nos llama poderosamente la atención. ¿En concepto de qué va el vicecónsul a todas las sesiones de un juicio contra un descuartizador confeso? Es un funcionado pagado con el dinero de todos, ¿es realmente necesario que vaya a todas las sesiones para acompañar a la familia de un descuartizador confeso? Esto no lo habíamos visto nunca”, sentencia en su intervención desde el plató de ‘TardeAR’.