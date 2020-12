El futbolista al que Maradona envió un maletín lleno de dinero

Desde que falleció Diego Armando Maradona son muchas las historias que se han contado sobre su vida fuera de los terrenos de juego, pero también hay anécdotas relacionadas con el fútbol, como la que protagonizó con el alemán Lothar Matthäus.

En una entrevista concedida a Sport Bild, Mattäus, campeón del mundo con Alemania en Italia ’90 y exjugador de Bayern e Inter, descubrió la maniobra que utilizó Maradona para intentar ficharlo para el Nápoles.

Sucedió después del Mundial ’86, que Maradona ganó con Argentina al vencer en la final a Alemania. “Nos conocíamos desde hacía poco y Diego envió una delegación del Nápoles a Múnich. Nos vimos en un restaurante italiano en Solln, que en realidad estaba cerrado ese sábado y lo abrieron exclusivamente para esa reunión secreta. Cuando llegué, a las 21:00, cuatro italianos y un maletín nos esperaban a mí y a mi agente”, contó Matthäus.

“Los dirigentes del Nápoles me dieron saludos de Diego. Me pidieron que firmara y a cambio me darían un millón de marcos que llevaban en el maletín. Aquella cantidad era tres veces más de lo que yo ganaba en el Bayern. Me negué, pero ese gesto de Maradona significó mucho para mí”, explicó el exfutbolista alemán.