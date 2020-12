El troleo de Ibai Llanos a Vinicius por una jugada del Sevilla - Real Madrid

Vinicius estaba siendo de los más destacados del Sevilla - Real Madrid, pero el “streamer” Ibai Llanos, que no duda en trolear ni a amigos suyos como Agüero o Courtois, se quedó con una jugada concreta. Cuelga un vídeo en el que Bono, el portero hispalense, falla al atrapar una pelota, pero Vinicius no acierta a rematar antes de que la pelota bote. Ibai escribe lo siguiente: “Muy grande Vinicius dejando pasar el balón para no meter gol y así no dejar en evidencia al portero del Sevilla. Prefiere no meter que quitarle el trabajo a un compañero. Conciencia de clase, respeto y mucha educación, más gente como Vini hace falta”. Poco después de ese tuit, marcó Vinicius... tras un fallo de Bono.

