El Mundial de F-1 en la temporada de la pandemia está a punto de concluir. Con el campeonato ya decidido las últimas carreras están deparando buenas noticias para la escudería Renault, el equipo en el que reaparecerá Fernando Alonso la próxima temporada. Las últimas alegrías llegaron en el Gran Premio de Sakhir con su segundo piloto, Esteban Ocon. El francés logró el primer podio de su carrera deportiva con la segunda plaza al volante del RS20.

Ocon estaba pletórico después del segundo puesto: “Este logro es realmente importante porque cuando la gente ya no cree en ti, entonces tú tienes que creer en ti mismo. Y hoy demostré que mi duro trabajo ha dado sus frutos, esta es la respuesta”. Y en plena celebración se acordó del que será su compañero en 2021: ”Fernando viene al equipo, va a traer nueva experiencia, más información nueva para el equipo y tengo una gran relación con él, así que no estoy preocupado”.

Ocon apoyó la llegada de Alonso a Renault antes de que se consumara el fichaje del español: “Tengo una buena relación con Fernando, tengo su casco y de hecho es el único con el que he intercambiado un casco. Él es el que luchó contra Michael Schumacher y dio mucho a este deporte. No sé si se va a unir a nosotros o no, pero definitivamente si pudiera venir de vuelta a Renault yo estaría muy feliz”. La cuenta atrás para la llegada del bicampeón del mundo a la F-1 ya es un hecho.